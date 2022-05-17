Тайная доктрина

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Таинственный вандал: кто портил памятники Древнего Египта

Таинственный вандал: кто портил памятники Древнего Египта

Запретные Темы Истории Таинственный вандал: кто портил памятники Древнего Египта Этот артефакт, в той или иной степени, проявляющийся практически на всех древних постройках, привлекает к себе внимание и заставляет задуматься о своем происхождении.

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