В Кировском районе сдали опасные отходы и повесили скворечник в рамках «Доброго субботника»

В саду Девятого января Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников рассказал в своем телеграм-канале, что открыл «Добрый субботник» в Кировском районе вместе с главой районной администрации Сергеем Ивановым и депутатом ЗаКСа Денисом Четырбоком.