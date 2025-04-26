В Кировском районе сдали опасные отходы и повесили скворечник в рамках «Доброго субботника»

В саду Девятого января Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников рассказал в своем телеграм-канале, что открыл «Добрый субботник» в Кировском районе вместе с главой районной администрации Сергеем Ивановым и депутатом ЗаКСа Денисом Четырбоком.
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