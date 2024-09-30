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Детский омбудсмен Узбекистана проверит сообщения об избиении русскоязычных детей

Детский омбудсмен Узбекистана проверит сообщения об избиении русскоязычных детей

Издание URA.RU сообщило со ссылкой на источники, что в одной из школ города Джизака якобы регулярно избивают учеников, не владеющих узбекским языком, а также избили приехавшего из России ребенка с инвалидностью.

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