Детский омбудсмен Узбекистана проверит сообщения об избиении русскоязычных детей

Издание URA.RU сообщило со ссылкой на источники, что в одной из школ города Джизака якобы регулярно избивают учеников, не владеющих узбекским языком, а также избили приехавшего из России ребенка с инвалидностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии