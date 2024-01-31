«Роснефть» направляет нефть Sokol в Индию после сложных переговоров Татьяна АрестоваДва перевозящих нефть Sokol с «Сахалина-1» судна привлекли внимание после длительного перерыва в поставках этого сорта, наблюдаемого с декабря 2023 г.