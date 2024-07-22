Комиссию Госсовета по экономике возглавит Малков

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малкова возглавит комиссию Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», следует из указа президента России Владимира Путина на сайте официального опубликования правовых актов.
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