Аэропорт Нижневартовска готовят к перезагрузке: что уже сделали и что будет дальше

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) продолжается масштабная модернизация. В настоящее время приступили к ремонту терминала внутренних воздушных линий (ВВЛ), первый этап которого планируют завершить до конца 2025 года, сообщили URA.
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