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Зеленский: после ракетных ударов без электричества остались около 10 миллионов украинцев

Зеленский: после ракетных ударов без электричества остались около 10 миллионов украинцев

Президент Украины заявил, что после массированных ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры без электричества остались около 10 миллионов украинцев.

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