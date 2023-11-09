Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Валерий
    👍Стоило начать при...
  • Silver Kont
    Ну вот, ципсошник ляксандра вышел на вахту, сейчас ещё другие шурки подтянутся - хлущенко и дмытрэнко...Стоило начать при...
  • vladimir vedenkin
    А может быть привлечь этого "Альбира" к ответственности за преступления, совершаемые мигрантами, чтобы "мигрантофобия...Стоило начать при...

Родина у российских олигархов одна? Давайте считать

Родина у российских олигархов одна? Давайте считать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 ноября 2023 года, комментируя возвращение олигарха Михаила Фридмана в Россию, заявил: "Это нормальный процесс, граждане России ездят по всему миру, но Родина у них одна".

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