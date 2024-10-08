Крепость боевиков ВСУ пала под натиском российских войск: Карта специальной военной операции на Украине на 8 октября 2024 года Юлия Соколова7 октября российские войска освободили населенный пункт Гродовка, который ранее был превращен Вооруженными силами Украины (ВСУ) в хорошо укрепленную крепость и активно оборонялся.