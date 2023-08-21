Парламентская газета

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Почти 50 рейсов ушло на запасные аэропорты

В целях обеспечения безопасности гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты, 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса были перенаправлены на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга.

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