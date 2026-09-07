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Регионы России

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Вратари «Динамо» приглашены на заседание КДК РФС после дерби со «Спартаком»

Вратари «Динамо» приглашены на заседание КДК РФС после дерби со «Спартаком»

По материалам средств массовой информации будет рассмотрено поведение футболистов «Динамо» Андрея Лунёва и Игоря Лещука в ходе и после матча.

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