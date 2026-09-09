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Специалист Сайдин: ИИ может приписать соискателю навыки, которыми он не обладает

Специалист Сайдин: ИИ может приписать соискателю навыки, которыми он не обладает

ИИ-инструменты помогают быстро находить подходящие вакансии без использования больших карьерных сайтов и собирать информацию о потенциальных работодателях, составлять, анализировать, улучшать и адаптировать резюме под конкретные вакансии, писать сопроводительные письма и выполнять тестовые задания.

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