Специалист Сайдин: ИИ может приписать соискателю навыки, которыми он не обладает

ИИ-инструменты помогают быстро находить подходящие вакансии без использования больших карьерных сайтов и собирать информацию о потенциальных работодателях, составлять, анализировать, улучшать и адаптировать резюме под конкретные вакансии, писать сопроводительные письма и выполнять тестовые задания.