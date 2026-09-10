В Европе требуют от украинских властей принять решение о мобилизации женщин. Об этом заявила Служба внешней разведки России, отметив, что в Еврокомиссии тепло встретили активизацию на Украине дискуссии по вопросу мобилизации женщин.
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