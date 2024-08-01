Две водопроводные аварии произошли с утра в Караганде

В двух районах Караганды отключили холодную воду из-за прорыва на трубопроводах. Утечка возникла на водопроводе, расположенном на перекрестке улиц Бадина и Заводская, и на улице Гапеева, сообщает корреспондент сайта eKaraganda.
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