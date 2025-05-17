Музей «Кижи» ищет сотрудника в пункт проката велосипедов

Музей-заповедник «Кижи» приглашает на сезонную работу в пункт проката велосипедов. В обязанности сотрудника входит выдача и прием транспорта, консультирование посетителей, поддержание порядка на рабочем месте, а также мелкий ремонт.
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