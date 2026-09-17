Национальное управление Непала: число пропавших достигло 6150

Наводнение в Непале 26 августа увеличило число пропавших без вести до 6150 человек, сообщил Национальное управление.
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