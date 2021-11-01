Русская весна

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Необходима геномная регистрация всех трудовых мигрантов, — глава Следкома

Необходима геномная регистрация всех трудовых мигрантов, — глава Следкома

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин считает, что необходима кодификация миграционного законодательства и введение обязательной геномной регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.

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