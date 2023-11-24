Праздник 25 ноября 2023 года: старинные приметы, запреты и обязательные дела Елена ВайленкоСегодня, 25 ноября, многие православные отмечают память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.
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