Глава Ла Лиги Тебас о борьбе с расизмом: «Нам еще есть куда двигаться. Мы подаем жалобы на оскорбления в адрес Винисиуса, хотя даже он сам не знает, что его оскорбляли»

«Делаем ли мы все возможное? Думаю, нет, нам еще есть куда двигаться. Мы подаем жалобы на оскорбления в адрес Винисиуса, хотя даже он сам не знает, что его оскорбляли на этих стадионах», – сказал Хавьер Тебас.