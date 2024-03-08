Славным городом русских моряков два года управлял агент Великобритании

Совершенно верно! Запроста ставят в руководство регионами и депутатский корпус в том числе и совфед людей с двойным гражданством, а потом удивляемся откуда столько предателей!

ВК

Валентина Краснова

сколько было жалоб на Овсяникова, когда он руководил Севастополем, но реакции было ноль, а теперь спохватились