Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • фарид сабиров
    Говнюк он с наклонностями пидораста.Это борьба у корыта
  • ВераВерная
    Это кто тут адвокатом у Фили решил выступить? Не надо нам выставлять этого примадона белым и пушистым, мы знаем цену ...Это борьба у корыта
  • Врам Тавризов
    Много послаблений к случайным жильцам России, а также старым и новым, приводит к большим бедам, масштаб которых видит...Государство никак...

Славным городом русских моряков два года управлял агент Великобритании

Славным городом русских моряков два года управлял агент Великобритании

Политнавигатор Арестованный в Лондоне за попытку незаконных финансовых операций экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пытается доказать, что его жизнь под угрозой из-за возможного преследования российских спецслужб.

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Комментарии
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ALEKSANDR ROGOV
Совершенно верно! Запроста ставят в руководство регионами и депутатский корпус в  том числе и совфед людей с двойным гражданством, а потом удивляемся откуда столько предателей!
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2 час.
pg_shkirin петр
у нас страной управляют агенты из-за бугра!
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1 час.
ВК
Валентина Краснова
сколько было жалоб на Овсяникова, когда он руководил Севастополем, но реакции было ноль, а теперь спохватились
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59 мин.

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