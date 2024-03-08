Политнавигатор Арестованный в Лондоне за попытку незаконных финансовых операций экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пытается доказать, что его жизнь под угрозой из-за возможного преследования российских спецслужб.
Славным городом русских моряков два года управлял агент Великобритании
Комментарии
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ALEKSANDR ROGOV
Совершенно верно! Запроста ставят в руководство регионами и депутатский корпус в том числе и совфед людей с двойным гражданством, а потом удивляемся откуда столько предателей!
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2 час.
pg_shkirin петр
у нас страной управляют агенты из-за бугра!
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1 час.
ВК
Валентина Краснова
сколько было жалоб на Овсяникова, когда он руководил Севастополем, но реакции было ноль, а теперь спохватились
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59 мин.
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