Россия и Афганистан рассматривают сотрудничество в сфере поставок нефтепродуктов Татьяна АрестоваВ рамках обсуждений о перспективах российско-афганских отношений, Замир Кабулов спецпредставитель президента России по Афганистану и глава второго департамента Азии МИД высказал мнение о возможности укрепления сотрудничества между Россией и Афганистаном.
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