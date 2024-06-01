Россия и Афганистан рассматривают сотрудничество в сфере поставок нефтепродуктов Татьяна АрестоваВ рамках обсуждений о перспективах российско-афганских отношений, Замир Кабулов спецпредставитель президента России по Афганистану и глава второго департамента Азии МИД высказал мнение о возможности укрепления сотрудничества между Россией и Афганистаном.