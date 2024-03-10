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Добрый Мир

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Зимбабве выгнало из страны USAID, перед этим чиновников USAID "допрашивали и запугивали"

Зимбабве выгнало из страны USAID, перед этим чиновников USAID "допрашивали и запугивали"

Даже эта африканская страна отвесила такой жёсткий пинок американской НКО. 2 дня назад 728 прочитали Как сообщает Госдеп США, в прошлом месяце зимбабвийские чиновники внезапно задержали и депортировали чиновников и подрядчиков USAID, которые проводили оценку ситуации в Зимбабве.

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