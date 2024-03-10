Зимбабве выгнало из страны USAID, перед этим чиновников USAID "допрашивали и запугивали"

Даже эта африканская страна отвесила такой жёсткий пинок американской НКО. 2 дня назад 728 прочитали Как сообщает Госдеп США, в прошлом месяце зимбабвийские чиновники внезапно задержали и депортировали чиновников и подрядчиков USAID, которые проводили оценку ситуации в Зимбабве.