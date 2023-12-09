«Главная цель — своё благосостояние»: почему в Кремле раскритиковали схему стимулирования ВПК США

«Главной заботой для США всегда были сами американцы, причем даже ценой большого количества жизней тех же самых украинцев», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию Вашингтона о том, что 90% всех средств для поддержки Киеву тратятся в самих Соединённых Штатах.