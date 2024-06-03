Маркос заявил о важности приемлемого для всего мира решения по украинскому конфликту

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в понедельник, 3 июня, заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, срок полномочий которого истек 20 мая, что разрешение конфликта с Россией должно устраивать не только Киев, но и другие государства.