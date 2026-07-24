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Обзор матча ЦСКА – Балтика (2:1) в Премьер-лига Россия (РПЛ), 24 июля 2026 года

24 июля 2026 года «ЦСКА» одержал волевую победу над «Балтикой» со счетом 2:1 в матче 1-го тура Премьер-лиги России на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

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