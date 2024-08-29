Владислав Артемьев и Екатерина Лагно стали чемпионами России по шахматам

Грандиозный турнир Суперфиналы завершился 28 августа в Барнауле Завершение Суперфиналов чемпионата РФ по шахматам/Фото: сайт ФШР Суперфиналы чемпионатов России по шахматам официально завершились в Барнауле 28 августа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии