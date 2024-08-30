«Динамо» Минск: «Мы подписали контракт с Даниилом Куликовым»

Генеральный директор минского «Динамо» Андрей Толмач заявил, что белорусский клуб подписал контракт воспитанника ярославского «Локомотива» Даниила Куликова.
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