Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🎁🎅 Маленькие пациенты крымской больницы получили подарки в День святого Николая от «летающих» Дедов Морозов Для такого необычного подарка понадобилось альпинистское снаряжение и три смелых сотрудника МЧС 😀 👉 Волшебную атмосферу создали для пациентов Республиканской детской инфекционной клинической больницы.