Интересная жизнь с Vera Star Новые россияне не устают удивлять своими требованиями. История, которую рассказала воспитательница одного из детских садов Екатеринбурга, вызвала бурные обсуждения в сети.
«Я это есть не буду, хиджаб не сниму и буду молиться, когда положено»: требования 5-летней девочки поразили воспитателей в детском саду.
Комментарии
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Анжела
беда то в том, что это реальность..... дети маленькие и копируют, то что видят....... вы хотите, чтобы ваши дети это переняли? или у вас детей нет? ИЛИ ВЫ НИХРЕНА НЕ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ?
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3 час.
Виктор Мурашов
Депортация.
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2 час.
Андрей Стасюк
Ещё в далёком 1999году ... Когда в городе Перми существовал общегородской родительский комитет... И были общегородские родительские собрания... Мною был задан вопрос о национальных детях... Которые приходят в школу и не могут разговаривать на русском... Могут встать во время урока и мешать другим заниматься... Послать учителя ко всем его матерям.. А тот ничего сделать не может... Только зубами поскрипывать.. Из за этого текучка в школах... У нас на тот момент один класс в параллели обязательно был национальным... То есть это дети не русскоговорящих, со своими тараканами... Девочки после сдачи экзаменов в 11 классе.. Сразу отправлялись на родину... В аул... Где выгодно продавались замуж.. Ведь она училась в России.. Мне в то время сказали, что я националист и не надо разжигать вражду между братскими народами... А в то время вполне можно было на законодательном уровне решить и о национальных садиках... И школах... Где дети не мучаясь говорили бы на своём языке... Финансировались бы из бюджета той страны из которой они приехали... И определяли бы свой быт, согласно своим религиозным пристрастиям... Мы мультикультурная страна... Но не надо жить за наш счёт... Мешать нашим детям учиться... Заставлять своих детей видеть то, что сами считают не правильным... Я не собираюсь призывать людей к тем временам когда в узбекских городах русских вырезали домами.. Эти дома до сих пор стоят пустыми.. Нет.. Этого не надо... Мы с вами живём всё в одной стране.. Со своим культурным бытом... И не надо со своим уставом к нам лезть... Пожалуйста живите... Но не нужно создавать другим проблем...
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2 час.
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