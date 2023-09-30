Перекрестная аллергия: что общего у домашней пыли, креветок и цветов картофеля?

В жизни все тесно переплетено и взаимосвязано. Яркое тому доказательство — существование перекрестной аллергии, при которой аллергикам на домашнюю пыль не рекомендуют есть креветки, а людям с гиперчувствительностью к перхоти животных советуют держаться подальше от цветущего картофеля.
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