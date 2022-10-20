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После новости о закрытии российского завода Toyota начнет увольнять людей, работавших на предприятии. Сокращения на заводе Nissan пока не планируются

После новости о закрытии российского завода Toyota начнет увольнять людей, работавших на предприятии. Сокращения на заводе Nissan пока не планируются

Японский автоконцерн Toyota начнет сокращение сотрудников завода в Петербурге в ноябре. Сотрудники, увольняющиеся по соглашению сторон, получат компенсационные выплаты, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко.

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