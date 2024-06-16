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Парламентская газета

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Выкуп ценных зданий у нерадивых хозяев предложили конкретизировать

Выкуп ценных зданий у нерадивых хозяев предложили конкретизировать

Псковские депутаты предложили внести поправки в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», чтобы уточнить полномочия региональных и муниципальных органов власти для спасения памятников культуры, которые разрушаются без должного ухода.

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