Выкуп ценных зданий у нерадивых хозяев предложили конкретизировать

Псковские депутаты предложили внести поправки в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», чтобы уточнить полномочия региональных и муниципальных органов власти для спасения памятников культуры, которые разрушаются без должного ухода.
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