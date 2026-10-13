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Огненный след в небе: курганцы узнали, какое явление наблюдали 12 октября. Видео

На Южном Урале вечером был замечен огненный шар с длинным хвостом и фрагментацией. Читать далее.

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