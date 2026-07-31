Арестован второй обвиняемый в избиении ученого на Урале

t.me/Суды Свердловской области Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал Аркадия Вагнера – второго участника драки, после которой умер директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин.
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