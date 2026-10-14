Армянский борец Арутюнян победил азербайджанца на ЧМ в США

Армянский борец греко-римского стиля Арамаис Арутюнян уступал азербайджанцу Мазаиму Марданову со счётом 0:5 в весовой категории до 130 кг на первенстве мира среди спортсменов до 23 лет, но смог переломить ход поединка и вырвать победу, выйдя в малый финал за бронзу.
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