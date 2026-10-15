У Рината Ахметова уже больше десяти лет есть обязанность, от которой он не может избавиться: по решению Набережночелнинского городского суда от 24 июля 2015 года он должен снести постройку в гаражном кооперативе «Профсоюзный».
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