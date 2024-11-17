Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 716 подписчиков

В Архангельске объявили о штормовом предупреждении с порывами ветра до 19 метров в секунду

В Архангельске объявили о штормовом предупреждении с порывами ветра до 19 метров в секунду

В Архангельске днём 17 ноября ожидается штормовое предупреждение, порывы ветра будут достигать 19 метров в секунду, а также в регионе ожидается сильный снегопад и гололёд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх