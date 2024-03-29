Байден заявил о готовности ряда арабских стран признать Израиль

Несколько государств Персидского залива якобы готовы официально признать Израиль. Об этом президент США Джо Байден заявил в выступлении на мероприятии в Нью-Йорке, посвященному сбору средств на его предвыборную компанию.
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