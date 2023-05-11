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МИД Тайваня: На острове с нетерпением ждут приезда экс-премьера Британии Лиз Трасс

МИД Тайваня: На острове с нетерпением ждут приезда экс-премьера Британии Лиз Трасс

Тайвань с нетерпением готовится к приезду бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Пост с соответствующей информацией был опубликован представителями Министерства иностранных дел острова на аккаунте ведомства в социальной сети Twitter.

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