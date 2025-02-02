«Он меня изнасиловал. Животное»: Лера Кудрявцева сделала заявление в эфире шоу

Телеведущая Лера Кудрявцева удивила неожиданным признанием прямо в эфире шоу. На премьере пятого выпуска «Суперстар!» на НТВ знаменитость так высоко оценила выступление участника, что заявила, что ее «изнасиловали песней».
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