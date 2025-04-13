Тысячи жителей Приморья остались без электричества из-за циклона

Прокуратура взяла под контроль устранение последствий сильного ухудшения погодных условий. В результате сильных порывов ветра, достигающих скорости 30 м/с, в регионе произошли аварии на объектах электроэнергетической инфраструктуры.
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