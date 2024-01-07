Николасу Кейджу исполнилось 60 лет

Сегодня, 7 января, исполнилось 60 лет американскому актеру, режиссеру и продюсеру Николасу Кейджу. Николас Кейдж (настоящее имя — Николас Ким Коппола) родился 7 января 1964 года в городе Лонг Бич, штате Калифорния.