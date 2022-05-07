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Нашпигованные свинцом, или Что чувствуют люди, когда их подстрелили?

Нашпигованные свинцом, или Что чувствуют люди, когда их подстрелили?

В боевиках мы часто наблюдаем, как простреленный в нескольких местах главный герой не только продолжает бороться со злом, но и активно при этом перемещается.

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