Комиссар CFTC: правила TradFi могут применяться к криптовалютам в определенной степени

Криптовалюта может представлять некоторые риски для финансовой стабильности, но возможно, потребуются более четкие рекомендации, а не совершенно новый набор правил, сказала Кристи Голдсмит Ромеро, комиссар комиссии по торговле товарными фьючерсами.