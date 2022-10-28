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Комиссар CFTC: правила TradFi могут применяться к криптовалютам в определенной степени

Комиссар CFTC: правила TradFi могут применяться к криптовалютам в определенной степени

Криптовалюта может представлять некоторые риски для финансовой стабильности, но возможно, потребуются более четкие рекомендации, а не совершенно новый набор правил, сказала Кристи Голдсмит Ромеро, комиссар комиссии по торговле товарными фьючерсами.

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