В сирийской провинции Алеппо «заработал военторг»: в руки протурецких боевиков попали ЗРПК «Панцирь» и РСЗО «Ураган»

Тот , кто по-настоящему сильный ... Устанавливает внутри * ствола своей винтовки* и ту *правду*... Которую хочет на данной территории... Сталин захватил Восточную Германию... И установил там *правду социализма * ... В виде ГДР... США и Британия захватили Западную Германию ... И установили там свою *правду* в виде ФРГ... Интересно , что больше народа бежало из ГДР в ФРГ... Чем наоборот ...Можно задаться вопросом : чья правда там была *правдивее*? А в Корее? СССР и Китай в ходе войны оказались СИЛЬНЕЕ на севере... И установили свою социалистическую *правду* в виде Северной Кореи ... США захватили Южную Корею... И установили на юге свою *правду* в виде Южной Кореи... Так что установлению *правды * всегда предшествует ПОБЕДА СИЛЫ ... Не надо бездумно повторять : что сила - в правде ... А не наоборот...По-разному бывает... ** Идеалистам , верящим в ПРАВДУ , не подкрепленную СИЛОЙ ...Можно привести пример...тюрьмы...Где каждый, кто слаб ... Со своей слабой *правдой * превращается в никчемную *ботву*... Если лишен СИЛЫ *понятий* , какие приняты в тюрьмах... Правда для каждого в том , что ему ВЫГОДНО.

ВА

Владимир Акулов

Помните фильм Брат-2 и главный вопрос: "В чем сила брат? " Там был такой интересный диалог, который полностью соответствует нынешнему времени: Вот скажи мне, Американец, в чем сила? Разве не в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я думаю, что сила в правде, у кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего, ты сильней стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней. КОММЕНТАРИЙ Это верно в отношениях людей , в социуме... Но в политике все наоборот ... Кто сильнее - у того и *правда*! Мы видим на Западе : народу с помощью денег , насилия и промывки мозгов легко навязывают любую *правду*... И если мы в России не будем сильными , и если бесовский запад нас победит... Он навяжет всем свою бесовскую *правду * , уничтожив всех несогласных... И будем жить с новой лживой *правдой* , как будто так и надо! Вспомним судьбу христианского собора Святая София в Константинополе , ныне Стамбул... Это была христианская святыня... Но Византия рухнула под ударами мусульман в 1453 г... Христианам отрубили головы ... И что стало с их Правдой ? Христианский Храм стал мечетью... Так что мало знать Правду , надо быть сильным , чтобы свою Правду защитить.