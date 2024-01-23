Невероятно: исследователи обнаружили жевательную резинку, которой тысячи лет 

Около 10 000 лет назад группа охотников-собирателей, обитавших на территории нынешней юго-западной Швеции, применяла березовый деготь для очистки ротовой полости подобно тому, как мы используем жевательную резинку.
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