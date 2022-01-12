Соловьев с издевкой потребовал от Казахстана объяснений за министра-русофоба AlexCoderСоловьев с издевкой потребовал от Казахстана объяснений за министра-русофоба AlexCoder Публицист поинтересовался у властей республики, каким образом махровый националист попал в правительство Журналист и телеведущий Владимир Соловьевобратился к властям Казахстана с просьбой объяснить назначениескандально известного своими русофобскими высказываниями националиста Аскара Умарова на пост министра информации и общественного развития в обновленном правительстве.