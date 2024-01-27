Фестиваль Дмитрия Шостаковича стартует в Красноярском крае

Около 120 артистов примут участие в фестивале Дмитрия Шостаковича, который посвящен творчеству легендарного советского композитора и 80-летию снятия блокады Ленинграда, сообщили в пресс-службе Красноярской филармонии.
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