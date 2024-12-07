Эффективные способы отстирать белые носки: сохраняем белизну и чистоту

Белоснежные носки выигрышно смотрятся, но быстро теряют белизну и становятся желтоватыми или серыми. Однако не стоит отказываться от удовольствия их носить – существуют способы вернуть носкам белоснежность.
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