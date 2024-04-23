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Заслуженная артистка Челябинской области отмечает юбилей премьерой

Заслуженная артистка Челябинской области отмечает юбилей премьерой

В воскресенье, 21 апреля, актриса Камерного театра Мария Беляева отметила юбилей.  Свое 45-летие актриса встречает достойно: более 40 ролей, сыгранных на сцене Камерного театра, внесение спектакля «Мелкий бес»  с ее участием  в лонг-лист «Золотой маски», очередной диплом  областного фестиваля («Морозко»), звание заслуженного артиста Челябинской области, грядущая премьера.

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